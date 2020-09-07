تابع لايف مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر

يخوض فريق الأهلي مباراة مهمة مع حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، باستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقي 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة

بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم من أرض الملعب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويتربّع الأهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر

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ثلاثة انتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الإسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.