بشكتاش يعلق على رحيل النني وعودته إلى أرسنال

صرح سيرجين يالتشين، المدير الفني لفريق بشكتاش التركي، أنه منزعج من رحيل لاعبه السابق، الدولي المصري محمد النني، بعد انتهاء فترة إعارته.

عاد الدولي المصري، محمد النني، إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي للتحضير للموسم الجديد بعدما انتهت فترة إعارته في بشكتاش.

وقال يالتشين في مؤتمره الصحفي قبل بداية الموسم الجديد في تركيا: "تمنيت لو لم يرحل محمد النني عن الفريق".

وواصل: "النني كان سيكون مفيدًا لنا للغاية في بشكتاش، لكن المقابل المادي الذي يطلبه أرسنال مرتفع جدًا،

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لذلك لم تكن مهمتنا سهلة لاستعادة اللاعب من هناك".

واختتم: "رأيتم بأنفسكم لقد شارك في التشكيل الأساسي لأرسنال أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية".

ولعب محمد النني 36 مباراة بقميص بشكتاش التركي، سجل هدفًا، وصنع 4 آخرين.

يذكر أن شارك النني فى مباراة الدرع الخيرية مع أرسنال ضد ليفربول، واستطاعوا تحقيق البطولة.