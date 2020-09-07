نيوكاسل يعلن التعاقد مع مهاجم بورنموث

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن ضم كالوم ويلسون مهاجم بورنموث السابق، فى الانتقالات الصيفية الحالية. انضم المهاجم، البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد يمتد حتى عام 2024، بصفقة قُدرت بـ20 مليون إسترليني. يمتد حتى عام 2024، بصفقة قُدرت بـ20 مليون إسترليني. خاض ويلسون 187 مباراة بقميص فريقه السابق بورنموث، نجح فى تسجيل 67 هدفًا، وصناعة 30 آخر. نجح فى تسجيل 67 هدفًا، وصناعة 30 آخر. يذكر أن بدأ ويلسون مشواره الاحترافي بقميص نادي كوفنتري سيتي عام 2009، ولعب معارًا بصفوف كيترينج تاون وتاموورث، قبل الانضمام إلى بورنموث عام 2014.

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