الميركاتو الصيفي : صديق ميسي بديلاً للويس سواريز في برشلونة

عاد برشلونة لفتح ملف التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينز خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما توقفت مفاوضات التعاقد مع إدارة ناديه إنتر ميلانو خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتسعى إدارة النادي الكتالوني بقيادة الرئيس جوزيب بارتوميو إلى التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لتدعيم خط الهجوم في ظل الخروج المحتمل لمهاجمه الأوروجوياني “لويس سواريز” القريب من الإنتقال إلى يوفنتوس الايطالي.

ووفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية فإن إدارة البارسا مستعدة لتقديم مبلغ يصل إلى 65 مليون يورو بالإضافة إلى إدارج لاعب ضمن الصفقة لإقناع إدارة الإنتر بترك لاوتارو مارتينيز.

وأوضح نفس المصدر “إدارة الإنتر طلبت من برشلونة مبلغ لا يقل عن 85 مليون يورو للتخلي عن الهداف الثاني الفريق بعد روميلو لوكاكو“.

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وأضافت الصحيفة “رغبة إنتر ميلانو في الحصول على خدمات لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال يمكن أن تلعب دوراً في المفاوضات حيث سيعمل النادي الكتالوني على تسهيل توقيع الدولي التشيلي للنادي الايطالي”.

وبدأت المفاوضات بين إدارة برشلونة و نظيرتها في إنتر ميلانو منذ مدة طويلة قبل أن تتوقف بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” إلا أن حاجة الفريق الكتالوني إلى تدعيم خط الهجوم دفع إدارة البارسا نحو فتح خطوط اتصال جديدة للتفاوض مع الإنتر قبل موعد انتهاء الميركاتو الصيفي مطلع شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن الدولي الارجنتيني ذو الـ 23 ربيعًا مهووس بفكرة اللعب لبرشلونة ومزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملعب الكامب نو، الأمر الذي قد يلعب دورًا هامًا في مفاوضات برشلونة مع لاوتارو مارتينيز حول البنود الشخصية للتعاقد.

وكان لاوتارو مارتينيز قد ساهم في احتلال إنتر ميلانو للمركز الثاني في الدوري الايطالي في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة على بطل الدوري يوفنتوس، قبل بلوغ نهائي الدوري الأوروبي بتسجيله لما مجموعه 21 هدفًا و تقديم 7 تمريرات حاسمة في 47 مباراة بمختلف المسابقات.