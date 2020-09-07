الميركاتو الصيفي | كالوم ويلسون يهرب من الهابط “بورنموث” وينضم للحلم السعودي القديم

أعلن المهاجم الدولي الانجليزي “كالوم ويلسون” انتقاله إلى الحلم السعودي القديم “نيوكاسل يونايتد” قادماً من بورنموث الهابط للدرجة الأولى الموسم الماضي.

وأصدر نيوكاسل يونايتد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه : “يسر نادي نيوكاسل إعلان التوقيع مع المهاجم كالوم ويلسون قادماً من نادي بورنموث”.

وأضاف البيان : “ينضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى المكبايز مقابل رسوم غير معلن عنها وقد وقع عقدًا من شأنه أن يبقيه في سانت جيمس بارك حتى صيف 2024”.

وقال كالوم ويلسون بعد التوقيع : “منذ اللحظة التي علمت فيها أن نيوكاسل مهتم بي كان بالتأكيد شيئًا مثيرًا للإعجاب”.

وأضاف :”إنه ناد ضخم له تاريخ رائع. على مر السنين، كان لديهم مهاجمون رائعون، لذا إذا كان بإمكاني محاكاة نصف ما فعلوه، أود أن أحاول فعل ذلك”.

وعن أهدافه وطموحاته مع النادي قال ويلسون :”أنا أؤمن بقدرتي كلاعب. بصفتي مهاجمًا أعتقد أنه من المهم أن تضع لنفسك أهدافًا طويلة المدى وقصيرة المدى، وآمل في تحقيقها”.

وتابع :”مع وجود اللاعبين من حولي، أعتقد أنه يمكننا تحقيق الأهداف التي نحتاجها كفريق وأريد المساعدة في المساهمة في ذلك”.

وقال المدير الفني للفريق ستيف بروس : “كالوم شخص أعجبت به منذ فترة طويلة وأنا سعيد بالحصول عليه”.

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وأضاف :”لقد قدم أداءً رائعًا في بورنموث وكان يستحق أن يلعب في قلب الهجوم مع منتخب إنجلترا قبل أقل من عامين”.

وأردف قائلاً : “لقد عمل النادي بجد أكثر من أي وقت مضى لقدوم كالوم إلى هنا وتغلبنا على المنافسة مع عدد من الأندية التي كانت تطمح للحصول على توقيعه”.

وختم بالقول: “أنا ممتن للنادي لتحقيق ذلك. لي تشارنلي ومن خلف الكواليس يستحقون الكثير من التقدير”.

جدير بالذكر انهيار صفقة شراء الحكومة السعودية لنادي نيوكاسل خلال الميركاتو الصيفي الحالي لعدم توفر الشروط القانونية في العقد.

من هو كالوم ويلسون؟

كالوم ويلسون، هو لاعب دولي إنجليزي يلعب كمهاجم. من مواليد 1992. بدأ مسيرته في نادي كوفنتري سيتي مسقط رأسه، حيث ارتقى في أكاديمية النادي وقضى فترات إعارة في كيترينج وتامورث قبل أن يعود ويسجل 23 هدفًا في 55 مباراة مع فريق السكاي بلوز.

انتقل كالوم ويلسون إلى بورنموث في الميركاتو الصيفي 2014، وأثبت علو كعبه منذ موسمه الأول حيث سجل 20 هدفًا في 45 مباراة في الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، قبل أن يصبح نجم نادي الساحل الجنوبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلبت عروضه القوية اعترافًا من المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة “جاريث ساوثجيت“، والذي قام بدعوته للمنتخب في نوفمبر 2018، حيث سجل ويلسون هدفًا في أول ظهور له مع إنجلترا ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ملعب ويمبلي.

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