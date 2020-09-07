فشل كبار الدوري الانجليزي في إقناع الصغار بنظام الخمسة تبديلات!

رفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الاستمرار بنظام الخمسة تبديلات الاستثنائي الذي فُرض في الردهات الأخيرة من الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وٍأقرت معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على ضرورة العودة إلى تطبيق الإجراءات الطبيعية فيما يخص التبديلات خلال سير اللعب، بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020.

وأكدت شبكة قنوات سكاي سبورتس الإنجليزية، بأنه تم التصويت خلال اجتماع لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز على العودة لنظام الثلاثة تبديلات مع وجود سبعة لاعبين على مقاعد البدلاء.

وقد تم الاتفاق بشكل أولي في أغسطس الماضي على إلغاء نظام الخمسة تبديلات بداية من الموسم الجديد.

وطرح اقتراح باستمرار الوضع على ما هو عليه في الموسم المقبل فيما يخص خمسة تبديلات برعاية من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هذا الاقتراح لم يحصل على 14 صوتًا الواجب توافرهم للإقرار على أي قانون جديد.

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ومنذ استئناف النشاط الكروي بعد توقفه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، سمحت رابطة الأندية الانجليزية المحترفة بإجراء خمسة تبديلات خلال ثلاث فترات مع وجود تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء.

وطبقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول كانوا ضمن المؤيدين لقرار استمرار العمل بخمسة تبديلات.

بينما رفضت الأندية الصاعدة من الدرجة الأولى “التشامبيونشيب” القرار، وهم: ليدز يونايتد، وست بروميتش ألبيون، وفولهام.

تعطيل الاستراحة – الكولينج بريك

تشير التقارير أيضًا أن استراحة (الكولينج بريك) لشرب المياه لمرتين خلال شوطي المباراة سيتم تعطيلها كنظام التبديلات الخمسة بداية من الموسم المقبل، وذلك في ظل أن مباريات الموسم الجديد ستقام في الظروف الطبيعية المعتادة وليس خلال شهور الصيف الحارة.

جدير بالذكر أن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز 2020/21 يستعد للبدء حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى في الثاني عشر من الشهر الجاري، وستكون أول مباريات الموسم بين فولهام وآرسنال على ملعب كرافن كوتيج.