ليستر سيتي يُفاجيء بيرنلي بعرض قوي لجيمس تاركوفسكي

يسعى ليستر سيتي لتدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي 2020، من أجل الاستمرار في المنافسة على جميع الجبهات في الموسم الجديد 2020/21 الذي شارف على الانطلاق.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن إدارة ليستر سيتي تسعى جاهدة للحصول على توقيع مدافع بيرنلي جيمس تاركوفسكي المطلوب كذلك من قبل وست هام يونايتد.

وأضاف مصدر الصحيفة الإنجليزية داخل إدارة ليستر سيتي “النادي سيقدم عرضًا مبدئيًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات تاركوفسكي في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن بيرنلي يقدر سعر لاعبه بنحو 50 مليون جنيه استرليني”.

بيرنلي غير مهتم بالتفاوض

يريد ليستر سيتي اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا منذ الصيف الماضي، ومع ذلك ليست لدى بيرنلي نية في الوقت الحالي للتفاوض على السعر المطلوب، نظرًا لصعوبة شراء بديل له على نفس المستوى إذا تم بيعه في هذا التوقيت الصعب من الميركاتو.

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وأظهر ليستر سيتي اهتمامًا قويًا بتاركوفسكي عدة مرات، لكنه لم يستطع الاتفاق على الصفقة، واعتمد في النهاية علي التركي “كاجلار سويونكو” الذي قدم مع الآيرلندي الشمالي “جوني إيفانز” أحد أفضل شراكات خط الدفاع في الدوري الانجليزي الموسم الماضي 2019/20.

ويعد المدير الفني لليستر سيتي، براندن رودجرز أحد أكثر المعجبين بقدرات تاركوفسكي، ويستعد للحصول على خدماته وعازم على تعزيز دفاعه بلاعب بيرنلي.

ووفقًا للصحيفة البريطانية أيضًا، فإن المدير الفني لبيرنلي، شين ديتش، غير مستعد للتخلي عن تاركوفسكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أبدى غضبه بعد رحيل العديد من لاعبي الفريق.

يذكر أن تاركوفسكي انضم إلى بيرنلي من برنتفورد مقابل 3.6 مليون جنيه استرليني في عام 2016، وسرعان ما أثبت نفسه كأحد أعمدة الفريق الرئيسية.