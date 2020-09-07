الميركاتو الصيفي | ولفرهامبتون يضم مدافع ليون بعقد قصير

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي تعاقده مع مدافع أولمبيك ليون “فيرناندو مارسال” بعقد قصير الأمد، حتى يونيو 2022، ليواصل فريق المدرب “نونو سانتو” نشاطه المثير في الميركاتو الصيفي الحالي.

وساهم الظهير الأيسر البرازيلي في تأهل أولمبيك ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي، قبل توديع البطولة على يد بايرن ميونخ الألماني.

وكان مارسال قد انضم لصفوف ليون قادمًا من جانجون الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2017.

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وخاض اللاعب البرازيلي 75 مباراة بمختلف البطولات رفقة أولمبيك ليون، وقدرت قيمة انتقاله إلى الفريق الإنجليزي بمليوني يورو حسب تقارير صحفية فرنسية.

وأصبح مارسال ثالث صفقات ولفرهامبتون هذا الصيف بعد الثنائي البرتغالي “توتي أنتونيو جوميز وفابيو سيلفا”.

وحضر ابن أكاديمية جريميو البرازيلي إلى التدريبات اليوم الاثنين، أي قبل أسبوع واحد من بداية رحلة رجال نونو إسبيريتو سانتو في الموسم الجديد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد شيفيلد يونايتد.