رياضة | محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولة أخيرة من برشلونة لحسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يقوم بمحاولات جديدة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن وكلاء النجم الأرجنتيني سيتفاوضون مع مسئولي إنتر ميلان لإقناعهم ببيع لاوتارو إلى برشلونة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاوتارو مارتينيز يرغب في الإنتقال إلى برشلونة على الرغم من تمسك إنتر ميلان باستمراره وعلى الرغم من أن الأمور غير مستقرة في النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التواصل مستمر بين إدارة برشلونة وإدارة إنتر ميلان على الرغم من الفارق الكبير بينما ما يعرضه الطرف الأول وما يطلبه الطرف الثاني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يحاول التعاقد مع لاوتارو كهدف رئيسي في الصيف الحالي خاصة بعد أن قرر بيع نجمه الأوروجوياني لويس سواريز الذي أصبح على أعتاب يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.