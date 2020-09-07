رياضة | مدرب بشكتاش يشيد بقدرات النني وكان يتمنى استمراره مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بشكتاش يشيد بقدرات النني وكان يتمنى استمراره مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لبشكتاش التركيسيرجين ياليتشن بأن محمد النني لاعب وسط أرسنال كان إضافة قوية للفريق ويتمنى استمراره مع الفريق.

شارك محمد النني مع بشكتاش الموسم الماضي قادمًا من أرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الجانرز ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

Advertisements

خلال المؤتمر الصحفي قبل بداية الموسم الجديد في تركيا ردًا على سؤال ما اللاعب الذي تمنيت بقاءه في الفريق وقال ياليتشن : "محمد النني، لم أرغب في مغادرته للفريق، لقد قدم لنا إضافة كبيرة في منتصف الملعب".

وتابع: النني اللاعب الوحيد الذي أستطيع أن أقول يا ليته لم يغادر، لكنه لاعب ذو راتب عالي جدًا، واستعادته من أرسنال مهمة صعبة ".

قدم النني الموسم الماضي مستوى جيد مع فريق بشكتاش حيث شارك الموسم الماضي في 36 مباراة في جميع المسابقات، سجل هدفًا وحيدًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.