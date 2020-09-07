رياضة | تشكيل المقاصة أمام الاتحاد السكندري بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل المقاصة أمام الاتحاد السكندري بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر انطلاقها في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٥ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم
الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٧ نقطة ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.