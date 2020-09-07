رياضة | لويس سواريز معروض على أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لويس سواريز معروض على أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وكلاء لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني مع أتلتيكو مدريد لإقناع دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن وكلاء سواريز يريدون معرفة قدرة أتلتيكو مدريد على التعامل مع الراتب الضخم للنجم الأوروجوياني أم لا.

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وأشارت إلى أن راتبه الكبير يجعل الأمر معقدًا، موضحة أنه حتى لو خفض اللاعب راتبه، فإنها لا تزال عملية غير مناسبة للروخي بلانكوس.

يذكر أن انتقال سواريز إلى يوفنتوس، يتوقف على توصل اللاعب لاتفاق مع ناديه برشلونة، على إنهاء العقد، بالإضافة إلى حصول الأوروجوياني على جواز سفر إيطالي للعب في السيدة العجوز.