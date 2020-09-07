رياضة | صراع كبير على بلوغ دوري الأبطال في حصاد الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع كبير على بلوغ دوري الأبطال في حصاد الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت وتيرة المنافسة على حجز مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا بعد نهاية الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم والتي اختتمت منافساتها الجمعة.

وكان الهلال قد حجز أول المقاعد بعد أن حسم لقب الدوري منذ الجولة الثامنة والعشرين وللمرة السادسة عشرة في تاريخه، بينما ذهب المقعد الثاني لفريق النصر الوصيف، لتتسع دائرة المنافسة في هذا إلى الإطار وتضم 6 أندية بانتظار إقامة الجولة الثلاثين والأخيرة يوم الأربعاء 9 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتأكد رسمياً هبوط فريق الحزم إلى الدرجة الأولى بعد خسارته أمام الشباب بهدف دون مقابل في اللقاء، لينضم إلى العدالة في انتظار الفريق الثالث الذي سيتحدد هويته في الجولة الأخيرة.

الموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستعرض أبرز ما جاء في هذه الجولة ويسلط الضوء على تطورات المنافسة.

النتائج:

- يوم الجمعة

الاتحاد – النصر 1-1

الاتفاق – ضمك 0-2

الشباب – الحزم 1-0

الرائد – الفيصلي 2-1

الوحدة – الهلال 1-3

الفتح – التعاون 1-0

أبها – الأهلي 2-1

الفيحاء – العدالة 2-0

ترتيب فرق الصدارة

1- الهلال 69 نقطة من 29 مباراة

2- النصر 61

3- الأهلي 47

4- الرائد 46

5- الوحدة 46

6- الفيصلي 45

الهلال يؤكد الأحقية والأهلي يتعثر

أكد الهلال أحقيته بلقب الدوري السعودي بعد أن واصل انتصاراته التي كان آخرها على حساب الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة، بينما أضاع الوحدة فرصته بتعزيز حظوظ التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

وواصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هوايته بالتسجيل في شباك المنافسين بالهدف الأول في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميليه محمد كنو وسلمان الفرج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و85 على التوالي، بينما جاء هدف الوحدة بواسطة اللاعب ريناتو شافيز د79.

وإن كانت نتيجة التعادل 1-1 لا تعني شيئاً للنصر الذي ضمن المركز الثاني ومقعد مؤهل إلى المسابقة القارية، فإن نظيره الاتحاد كان بحاجة لنتيجة إيجابية للمحافظة على آماله بالبقاء وعدم الهبوط نحو الدرجة الأولى.

وتقدم النصر مبكراً بواسطة نجمه المميز عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة لكن المهاجم العاجي ويلفريد بوني نجح في تعديل النتيجة عبر ضربة جزاء (11) رافعاً رصيد فريقه إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل سعد بقير هدفاً حاسماً لأبها في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع منح من خلاله الفوز لفريقه على الأهلي 2-1 وضمان البقاء رسمياً في الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، بينما تتجمد رصيد الخاسر عند 47 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم سعد بقير بالهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، وعادل الأهلي بواسطة عبدالله حسون (80)، قبل أن يحسم نجم اللقاء بقير بهدف ثمين للغاية جير الفوز لفريقه.

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سباق الحصول على مقاعد دوري أبطال آسيا

بخسارة الأهلي أمام أبها وتجمد رصيده عند النقطة 47 ليبقى ثالثاً، فإن الصراع على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا أصبح أكثر إثارة لأن فريق الرائد تقدم نحو المركز الرابع ولديه 46 نقطة بعد فوزه على الفيصلي 2-1، حيث ظل رصيد الأخير 45 نقطة في المركز السادس.

كما تجمد رصيد الوحدة عند 46 نقطة بعد خسارته أمام الهلال، في الوقت الذي أبقى فريق الشباب على آماله بفوزه على الحزم 1-0، بينما تبخرت أحلام الاتفاق بالتأهل بعد خسارته أمام ضمك 0-2.

5 فرق مهددة بالهبوط

بات شبح الهبوط يهدد 5 فرق وهي على الترتيب الفتح 33 نقطة، الاتحاد 32، التعاون 32، الفيحاء 32، ضمك 32، حيث يتعين على فريق واحد منهم مرافقة الحزم والعدالة إلى دوري الدرجة الأولى اللذان تأكد رسمياً وداعهم للدوري السعودي.

وكان الفوز الذي حققه ضمك على الاتفاق بهدفين نظيفين، والفتح على التعاون 1-0 والفيحاء على العدالة 2-0 قد زاد من حدة المنافسة للهروب من الهبوط، بينما تسببت خسارة الحزم أمام الشباب بحسم البطاقة الثانية من أصل 3 للفرق الهابطة نحو الدرجة الأولى.

صراع الهدافين

حافظ مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله على الفارق مع أقرب منافسيه بهدفه في شباك الاتحاد معززاً رصيده الذي أصبح 28 هدفاً، مقابل 25 هدفاً لمهاجم الهلال غوميز، ويأتي خلفهما مهاجم الأهلي عمر السومة ولديه 18 هدفاً.

ترتيب الهدافين

28 هدفاً - عبدالرزاق حمدالله (النصر)

25 - بافيتمبي غوميز (الهلال)

18 - عمر السومة (الأهلي)

15 - يوسف نياكاتي (الوحدة)

15 - روماريو دا سيلفا (الاتحاد)

13 - كارلوس ستراندبيرغ (الحزم)

12 - كارلوس ادواردو (الهلال)

أبرز نجوم الجولة

أمّن سعد بقير موقف فريقه بعيداً عن حسابات الهبوط بهدفيه في مرمى الأهلي ليكون من ضمن أبرز نجوم الجولة، وسجل الهولندي ميتشيل فريدي هدفاً ثميناً لفريقه الفتح قاده إلى النقاط الثلاث التي منحت آفاقأً أكبر بالبقاء في الدوري السعودي الموسم المقبل.

كما وقع الكاميروني أرناود دجوم على انتصار فريقه الرائد الثمين على الفيصلي بهدف في الوقت بدل الضائع لتتعاظم آماله بالمنافسة على الظهور القاري في مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

مباريات الأسبوع الأخير

الأربعاء 9 أيلول/ سبتمبر

الهلال – الشباب

النصر – الاتفاق

الأهلي - الرائد

التعاون - الفيحاء

الفيصلي – أبها

الحزم – الوحدة

العدالة – الاتحاد

ضمك – الفتح