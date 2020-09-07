رياضة | أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة في صدام مع مجلس الإدارة بسبب فكرة التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب كومان في التعاقد مع جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي بينما إدارة النادي تريد التعاقد مع ألكانتارا في الميركاتو الصيفي.

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ويعرف كومان إمكانيات فينالدوم جيدًا منذ وقت العمل مع المنتخب الهولندي، ويريد أن يجعل لاعب خط الوسط أول توقيع له في كامب نو لكن إدارة النادي ترى أنها صفقة مبالغ فيها.

ويطلب بايرن ميونيخ 27 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن تياجو، الذي قضى أربع سنوات مليئة بالكؤوس مع برشلونة.