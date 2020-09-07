رياضة | أحمد حسن: نادي أسوان يتعرض لظلم في الفترة الماضية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: نادي أسوان يتعرض لظلم في الفترة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي أسوان يتعرض لظلم في الفترة الماضية.

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" على راديو مصر:"هناك أخطاء عديدة رغم دخول تقنية الفار، ومن المفترض أنها كانت تقلل الأخطاء بنسبة 95%، لكن الحالات الجدلية كثيرة للغاية".

وأكمل:" هدف وادي دجلة أمام الأهلي أثار اللغط، ومن وجهة نظري الهدف صحيح".

Advertisements

وواصل: "الكرة كانت عالية ولاعب دجلة لم يؤثر على أيمن أشرف، ولم يمنعه من الوصول للكرة".

وتابع الصقر: "أتمنى أن تكون العدالة بين جميع الفرق في الدوري المصري".

وأكد:" نادي أسوان أصدر بيان رسمي بسبب أخطاء الحكام".