رياضة | أحمد حسن: ما يحدث في الدوري من تغيير المدربين أمر غريب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: ما يحدث في الدوري من تغيير المدربين أمر غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن ما يحدث في الدوري المصري من تغيير المدربين أمر غريب للغاية.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" على راديو مصر:"هل العيب في اللاعبين أم المدربين أم اللوائح، عندنا "شبه كورة" حاليا".

وواصل:"هناك 47 مدرب تم تعينهم منذ بداية الموسم حتى الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري، فكيف يفكر رؤوساء الأندية في الأمر".

وأكمل: "هناك مدرب يفشل في مكان، وبعدها بأيام يقود فريق آخر، هل الأزمة تكمن في السماسرة في تعيينات المدربين".