رياضة | برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي أولمبيك ليون الفرنسي عرضًا رسميًا من إدارة برشلونة لشراء ممفيس ديباي مهاجم الفريق الذي تألق في دوري أبطال اوروبا.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن ليون يتطلع إلى عرض من النادي الكتالوني بقيمة 30 مليون يورو لبيع عقد ديباي الذي يتبقى فيه عام واحد.

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وأشارت إلى أنه رغم قرار ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة، إلا أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق يضع ممفيس على رأس أولوياته.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة تحاول إغراء نظيرتها في ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها صامويل أومتيتي إلى صفوف الفريق الفرنسي.