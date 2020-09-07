شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يجدد مفاوضاتة مع إبنى للتعاقد مع جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بالتنسيق مع التعاقدات بالنادى،مساعيها لانجاز الصفقات الجديدة المقرر ضمها للفريق بداية من الموسم الجديد،وتسعى اللجنة فى إتمام صفقة ضم أسامة جلال، لاعب انبى ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توقفت المفاوضات فترة قصيرة لانشغال الأهلى بعدد من الملفات مؤخرا.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن لجنة التخطيط بالأهلى تضغط على إنبى لتقليل القيمة المالية المطلوبة للموافقة على إنتقال اللاعب للقلعة الحمراء، حيث تضمنت المفاوضات الأولى إشتراط النادى البترولى

الحصول على 25 مليون جنيه ولاعبين من الأهلى للاستغناء عن جلال، بينما طلب الأهلى دفع 15 مليونا ولاعبين لإتمام الصفقة.

وطلبت لجنة التعاقدات عقد جلسة مع المسؤولين فى إنبى لتقريب وجهات النظر لإتمام الصفقة، خاصة أن فايلر رحب بالتعاقد مع اللاعب، بعدما اطلع على السيرة الذاتية وشاهد تسجيلات للمباريات التى خاضها مع الفريق البترولى، وأبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، فيما يكثف الأهلى من مفاوضاتة مع نادى مصر المقاصة لاتمام صفقة محمد إبراهيم ،