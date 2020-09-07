شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يجدد عامين للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل اللجنة الفنية للإهلي، إن محمد شريف جناح القلعة الحمراء، المعار إلى إنبي وقع على عامين إضافيين للأهلي.
وأضافت المصادر أن شريف وافق على تمديد عقده عامين إضافيين بالإضافة لعامين ما زالوا متبقيين من عقده القديم وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع فريق إنبي الموسم الحالي، وأيضًا لتحصين اللاعب من إغراءات بيراميدز.
وأكدت المصادر أن محمد شريف ضمن خطط فايلر للموسم القادم، حيث يسعى المدير الفني السويسير لاستغلاله في مركز رأس الحربة وكبديل لرمضان صبحي.
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