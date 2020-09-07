شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة أخلاقية تطيح بـجرينوود وفودين من معسكر المنتخب الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاري ساوثجيت، استبعاد ماسون جرينوود مهاجم فريق مانشستر يونايتد، وزميله فيل فودين لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي، من معسكر المنتخب الإنجليزي، بسبب فضيحة أخلاقية، خلال تواجدهما بفندق إقامة المنتخب في أيسلندا.

وقالت صحيفة «ديلي ميل»، إن فودين وجرينوود لن يكونا بصحبة المنتخب الإنجليزي في الدنمارك، بعدما ثبت تورطهما في اصطحاب فتاتين بغرفتهما في فندق الإقامة، عقب المواجهة التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الأيسلندي بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن وسائل إعلام أيسلندية عرضت بعض المقاطع المصورة والتي أظهرت خرق اللاعبين لقواعد العزل الصحي، حيث التقطت عبر هاتف إحدى فتاتين صاحبتا جرينوود وفودين في غرفتهما،

وأشارت «ديلي ميل» إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقًا عاجلًا حول الواقعة.

خاض الثنائي مواجهتهما الدولية الأولى بقميص المنتخب الإنجليزي، لكنهما حرما من مواصلة المشوار، كما تورطا في خرق البروتوكول الصحي، المتعلق بالوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولعب فودين البالغ من العمر 20 عامًا أساسيًا في تشكيل المدير الفني جاريث ساوثجيت بمواجهته أمام المنتخب الأيسلندي، بينما شارك جرينوود البالغ من العمر 18 عامًا بديلًا في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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