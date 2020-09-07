شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: أنا من أبلغ شريف إكرامي بمفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي السابق، أن شريف إكرامي حارس الأهلي تفاجئ بعرض بيراميدز لرمضان صبحي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لبرنامج «BE ONTIME » عبر قناة »أون تايم سبورتس1«: «يجب أن أكون مسانداً للاعب الذي يوقع معي عقد، ولا يوجد أي تضارب مصالح بشأن عملي في الجونة وكوني وكيل لاعبين، ولا يوجد تعاقد أبدي، كنت واضح وصريح عندما أعلنت خبر انهاء التعاقد مع رمضان صحبي، الرغبة من الطرفين، الأهداف اختلفت، وأمر طبيعي عندما يحدث اختلاف في وجهات النظر أن يكون هناك انفصال، لا يوجد أي مشكلة».

وأضاف شوقي: «أي شركة يكون لها استراتيجيتها الخاصة، وكل شخص له طريقة في العمل، كنت وكيله للبحث له عن عروض خارجية أو أنهي بعض الأزمات، لكن طالما هو مستمر في مصر، اذا ليس في حاجة لي لكي ينتقل لبيراميدز».

وتابع: «كنت أعلم بقصة بيراميدز في نهايتها، لكن ليس من الطبيعي أن اتحدث عن أي كواليس حتى لو العقد بيني وبينه انتهى يجب أن احترم تلك الخصوصية، وما أعلمه وبعيداً عن أي كواليس، كنت أول من تواصل هاتفياً مع شريف إكرامي وأبلغته بقصة بيراميدز ورمضان صبحي، لا استطيع قول أي أمر أخر، إكرامي تفاجئ بما قلت له وكان هذا يدل على عدم علمه بأي شيئ».

واختتم: «لا يوجد حالياً أي أمر يربطني بأحمد فتحي، هناك احترام للفترة السابقة، أعتقد من الصعب أن نعمل سوياً وأيضا رمضان صبحي في المستقبل سواء من جانبي أو من جانبهما».

ويستعد نادي بيراميدز خلال ساعات لتقديم رمضان صبحي لاعباً جديداً في صفوف الفريق بعد التوصل لاتفاق مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الانتقال لصفوفه

Advertisements