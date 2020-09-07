شكرا لقرائتكم رئيس طنطا لـ فرج عامر: يجب أن يكون هناك احترام بين الأندية". ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى فايز عريبى رئيس نادى طنطا، غضبه الشديد من محمد فرج عامر رئيس سموحة، بعد التعاقد مع أحمد سامي، وتعيينه مدربا للفريق السكندري، وقال عريبى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "اتعامل مع المدربين بمنتهى الاحترام، وحتى أن هناك بعض المدربين لا يقومون بتوقيع عقود".

وأضاف:" أحمد سامى اتفق مع مجلس الإدارة، وكنا نرغب فى تقديم نتائج جيدة، وقاد الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى وكانت النتيجة إيجابية إلى حد ما".

وتابع عريبي: "بعد مباراة الانتاج الحربى لم أكن موجود فى طنطا، وبعد عودتي، تم إبلاغى بأن أحمد سامى ترك تدريب الفريق وتعاقد مع سموحة بالأمس".

وواصل:" لدى عتاب على فرج عامر رئيس سموحة، وهو أمر غير مقبول، يجب أن يكون هناك احترام بين الأندية".

وأضاف عريبي: "لن أجبر أى نادى رغما عنه، قد يكون أحمد سامى وجد أن ظروف سموحة أفضل، لكن يؤخذ عليه أنه لم يستأذن، لكن فرج عامر ليس له عذر، كان من الممكن أن يتصل بى ويبلغنى برغبته فى التعاقد مع المدرب".

وزاد: "كان من المفروض أن تكون هناك لوائح، خاصة بعمل المدربين، وتنقلهم بين الأندية، يجب وضع ضوابط تُلزم الجميع ويكون هناك احترام، أنا غاضب من فرج عامر رئيس سموحة".

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وأوضح:" يجب أن يكون هناك ضوابط صارمة بالنسبة للمدربين والأندية".

وأتم: "اليوم اجتماع مجلس إدارة نادى طنطا، من أجل دراسة الأمر وحسم ملف المدرب، ومن الوارد عودة أيمن المزين مجددًا، لكن لن أخذ أى قرار إلا بعد العودة لمجلس الإدارة، سنحسم الأمر خلال ساعات".

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، تولى أحمد سامى المدير الفنى السابق لنادى طنطا المسئولية الفنية لفريق سموحة خلال المرحلة المقبلة، خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج والتى كان أخرها التعادل مع أسوان فى مباراة الجولة 25 بنتيجة 3/3.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "الكابتن أحمد سامى مديرا فنيا لنادى سموحة، والكابتن أحمد حمودة مدرب عام، والكابتن خميس جعفر مدرب، ويل مدرب أحمال واستمرار الجهاز الطبى والإدارى، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح".