شكرا لقرائتكم كبار بيراميدز يؤجلون إقالة تشاتشيتش بسبب رفض حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت أيام الكرواتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز داخل جدران ناديه معدودة فى ظل وجود إجماع داخل ادارة النادى أنه لا يصلح لقيادة سفينة بيراميدز، خاصة بعد اقتراب ضياع المركز الثانى ونجاح النادى فى التعاقد مع العديد من النجوم وعلى رأسهم رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامي، كما هناك العديد من الأسماء الثقيلة التى لازالت فى دائرة المفاوضات مع النادى الأمر الذى يحتاج مدرب صاحب خبرات واسم كبير لقيادتهم.

وعلم "الخليج 365" أن هناك 2 مدربين مصريين مرشحين لخلافة المدرب الكرواتى الأول هو العميد حسام حسن، إلا أن هناك اتجاه رافض داخل الإدارة لتعيينه، كما أن هناك لاعبين كبار داخل الفريق يرفضون التعاقد معه بحجة سوء أسلوبه معهم وعدم تحقيقه لنجاحات فى الولاية الأولي، والثانى إيهاب جلال إلا أنه يشترط تولى المسئولية بداية من الموسم الجديد لارتباطه بعقد مع مصر المقاصة، وهناك مدرب أجنبى آخر تتكتم على اسمه تدعى إدارة بيراميدز أنه سيكون اسم مفاجأة وسيمثل تعيينه مفاجأة من العيار الثقيل لكل متابعى الكرة المصرية، وفور اتفاق إدارة بيراميدز على أى اسم ستقوم على الفور بإقالة تشاتشيتش من منصبه.

وتعرض بيراميدز للخسارة الثانية على التوالى، الأولى من الزمالك بنتيجة 2 / 0، والثانية أمام الجونة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الفريق الساحلى بنتيجة 2 / 1، ليبتعد الفريق السماوى نسبيًا عن المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى الممتاز.

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أحرز هدف بيراميدز جون إنطوي فى الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفي الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، يقفز الجونة إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما استمر بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.