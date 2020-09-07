شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض اقتراح فيفا بإقامة عمومية اللائحة الجديدة نهاية سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اقتراح "فيرون" مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بالدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة للجبلاية، تمهيدا لإجراء الإنتخابات الجديدة لإنتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

وأخطر أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مندوب الفيفا، أن اللائحة تمنع إقامة أى اجتماع للجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تحديد الأندية التى لها حق الحضور والتصويت واعتمادها من اللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة، خاصة وأن الأندية تحصل على النقاط الـ50 التى تؤهلها لعضوية الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم وليس بمجرد المشاركة كما يردد مندوب الفيفا.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية لمندوب الفيفا أن الأمر لا يتعلق بالمشاركة فقط، لأنه ربما يشارك أى ناد فى مسابقات اتحاد الكرة وبعد ذلك يتورط فى أى أزمة مثل تفويت المباريات مما يستوجب استبعاده، لذا لا يصح منحه الـ50 نقطة إلا بعد انتهاء الموسم ليتم تسجيله فى الجمعية العمومية ويكون له حق الحضور والتصويت، أما مجرد المشاركة فهو أمر يخالف اللائحة.

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من ناحية أخرى، يدرس مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقديم شكوى للجنة الأولمبية ضد علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة لوزير الشباب والرياضة، بعد تغريدته الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى اعتبرها مسئولو الجبلاية إهانة لاتحاد الكرة، حيث كتب علاء مشرف على حسابه على "فيس بوك"، "الحمد لله إن اتحاد الكورة مالوش دعوة بالسياحة والآثار وإلا كنا هنصحى ما نلاقيش الهرم".

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تصريحات علاء مشرف تمثل إهانة شديدة للمصريين وليس فقط اتحاد الكرة، كونها صدرت من نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، تجاه أحد أهم وأكبر الاتحادات الرياضية في مصر.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه لا يجوز التصريح بهذا الشكل والهجوم اللفظي، موضحين أن هناك استياء شديدا داخل اللجنة الخماسية من هذا التصريح غير المسئول من مسئول يمثل كيان رياضى كبير في مصر، ومطالبا وزير الشباب والرياضة بضرورة التدخل.