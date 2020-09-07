نادر شوقى عن انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز : لا يحتاج وكيل أعمال

جدة - عمرو شويل أوضح نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى السابق، أنه كان من أول الأشخاص الذين أخبروا شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، بعرض بيراميدز لضم رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الانجليزى.

وقال شوقى فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: تفاصيل العلاقة بينى وبين رمضان صبحى هو أمر خاص لا يحق لأحد سؤالى عنه، ولن أتحدث فيه، وفسخنا عقد الوكالة لاختلاف التوجه، وانتقاله إلى بيراميدز لا يحتاج وكيل أعمال، كنت وكيله قبل ذلك لمحاولة إيجاد عرض احترافى ولكنه الآن قرر البقاء فى مصر.

أضاف: البعض قال أننى أريد إبقاءه فى الأهلى بالعافية ولكن هذا لم يحدث وليس معنى انتهاء التعاقد أن أخرج أتحدث عنه بسوء.

واصل: ما أعلمه جيداً أننى كنت من أول الناس الذين كلموا شريف إكرامى وأخبرته عن أمر انتقال رمضان إلى بيراميدز، ورد فعله أكد أنه تفاجئ وأنه لم يكن يعلم أي شئ عن الأمر، ولا أعرف ما حدث خلف الكواليس.

اختتم: علاقتى بأحمد فتحى عادية لا يوجد هناك أمر نتحدث فيه، وفسخ الوكالة أمر طبيعى مثل انتهاء علاقة اللاعب بناديه، ولا أعتقد أننى أو رمضان وفتحى سنعمل مع بعض مجدداً، والرغبة موجودة من الطرفين بعدم العمل مع بعضنا البعض من جديد، لا أحب أن أكون موجود فى مكان ولا يكون لى دور.

فى سياق متصل، يعقد فى السادسة مساء اليوم، الأثنين، نادى بيراميدز، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة استاد الدفاع الجوى، للإعلان عن إتمام التعاقد مع رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، لمدة 5 سنوات مقبلة، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفى عدد من المسئولون بالنادى السماوى على رأسهم ممدوح عيد المدير التنفيذى وعمرو بسيونى مدير التعاقدات.

Advertisements

وإجتاز رمضان صبحى الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

كما أن رمضان صبحى، سيظهر فى المؤتمر الصحفى بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وفضل رمضان صبحى تغيير قصة شعره والتخلى عن "الضفيرة"، وقام اللاعب بتصوير "برومو" الإعلان بقميص بيراميدز الأربعاء الماضى بعدما قص الضفيرة، ومن المنتظر أن يظهر بقصة شعر جديدة خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.