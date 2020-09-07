شكرا لقرائتكم على خطى السعيد.. رمضان صبحى يضع بندا مثيرا فى عقده الخرافى مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح رمضان صبحى لاعب منتخبنا الوطنى، هو أغلى لاعب فى تاريخ الكرة المصرية بعد انتقاله الرسمى لبيراميدز لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد شرائه من ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزى ورفض اللاعب الاستمرار فى الأهلى بشكل نهائي.

ووقع رمضان صبحى لبيراميدز لمدة 5 مواسم على أن يحصل طوال مدة التعاقد بجانب البونص والمكافآت على ما يقرب من 200 مليون جنيه، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى مساء اليوم الاثنين عقب تخطى اللاعب الكشف الطبي.

وعلم "الخليج 365" أن رمضان صبحى أصر على وضع بند فى عقده يمنحه الحق فى الحصول على أعلى راتب فى الفريق حتى فى حالة التعاقد مع صفقات جديدة، على غرار ما فعله عبد الله السعيد والذى تم رفع قيمة عقده بعد انتقال رمضان صبحى لبيراميدز.

ومن المنتظر أن يقام المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز، الخاص بتقديم أحدث صفقاته بالإعلان عن التعاقد رسميًا مع رمضان صبحى، مساء اليوم الاثنين، بقاعة استاد الدفاع الجوى، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وكواليس الصفقة التى أحدث ضجة ضخمة فى الشارع الرياضى بمصر.

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كما أن رمضان صبحى، سيظهر فى المؤتمر الصحفى بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وفضل رمضان صبحى تغيير قصة شعره والتخلى عن "الضفيرة"، وقام اللاعب بتصوير "برومو" الإعلان بقميص بيراميدز الأربعاء الماضى بعدما قص الضفيرة، ومن المنتظر أن يظهر بقصة شعر جديدة خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.