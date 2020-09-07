بيكلى ومرعى في هجوم مصر المقاصة أمام الاتحاد بالدورى

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جدة - عمرو شويل أعلن إٕيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر انطلاقها في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٥ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وصلاح أمين.
*ترتيب الاتحاد السكندرى والمقاصة فى جدول الدوري
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.
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