شكرا لقرائتكم تقارير: نيمار أقنع تياجو سيلفا بقبول عرض تشيلسى الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية، أن البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، كان له دور فى انتقال تياجو سيلفا قائد نادى العاصمة الفرنسية إلى تشيلسى الإنجليزى الصيف الحالى، وانضم تياجو سيلفا إلى تشيلسى بعقد لمدة موسم واحد الشهر الماضى، بعد انتهاء عقده مع وصيف بطل دورى أبطال أوروبا.

أشارت صحيفة "ديلى تيلجراف"البريطانية، أن النجم البرازيلى نيمار داسيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، نصح زميله فى منتخب البرازيل تياجو سيلفا بقبول عرض تشيلسى الذى تلقاها قبل التوقيع الرسمى على صفقة إنتقاله إلى ستامفورد بريدج، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

أضافت الصحيفة، أن نيمار حث زميله تياجو سيلفا على الإنتقال إلى تشيلسي، واصفاً إياه بـ "التحدى الذى لا يندم عليه".

تابعت، أن البرازيلى ويليان قال له مازحًا: "لو علمت أنك ستنتقل إلى تشيلسي، لكنت بقيت هناك رغم كل شيء".

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وكان البرازيلى ويليان مواطن تياجو سيلفا، قد إنتقل إلى صفوف أرسنال الإنجليزى هذا الصيف.

كان توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان حريصًا على إبقاء قائد منتخب البرازيل فى العاصمة الفرنسية للموسم التاسع، لكن سيلفا كشف عن خططه للمغادرة، وذلك بعد الهزيمة فى نهائى دورى أبطال أوروبا فى أغسطس أمام بايرن ميونخ.