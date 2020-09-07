شكرا لقرائتكم المهاجم ويلسون يترك بورنموث وينتقل إلى نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع المهاجم كالوم ويلسون قادما من فريق بورنموث مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وبات ويلسون ثالث لاعب يغادر بورنموث بعد هبوط الفريق إلى دوري البطولة الموسم الماضي، إذ انتقل المدافع الهولندي ناثان أكي إلى مانشستر سيتي، فيما وقع الحارس أرون رامسديل لفريق شيفيلد يونايتد.

وقال ويلسون للموقع الرسمي لناديه: منذ اللحظة التي علمت فيها باهتمام نيوكاسل بضمي، أعجبني ذلك بكل تأكيد، أنه ناد عظيم بتاريخ كبير، طوال السنوات كان لديه العديد من المهاجمين العظماء، إذا تمكنت يوما ما من محاكاة نصف ما فعلوه فسأحاول أن أفعل ذلك.

وأضاف ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل: النادي عمل بجد من أجل الحصول على خدمات كالوم في الفريق، ووجدنا منافسة من عدد من الأندية لكننا تغلبنا عليهم، فكالوم هو اللاعب الذي كنت معجبا بإمكانياته لفترة طويلة وأنا سعيد لأنه انضم للفريق.