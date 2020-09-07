شكرا لقرائتكم الشاب فاتي يدخل التاريخ في فوز إسبانيا على أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب الإسباني على ضيفه الأوكراني 4 - صفر، اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف المنتخب الإسباني سيرخيو راموس (هدفين) الأول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 29، وأضاف أنسوماني فاتي وفيران توريس الهدفين الآخرين في الدقيقتين 32 و84.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب الإسباني قمة المجموعة برصيد أربع نقاط، وجاء خلفه المنتخب الأوكراني برصيد ثلاث نقاط ثم المنتخب الألماني برصيد نقطتين واحتل منتخب سويسرا المركز الأخير برصيد نقطة.

وكان المنتخب الإسباني تعادل مع مضيفه الألماني 1/1 في الجولة الأولى، فيما فاز المنتخب الأوكراني على ضيفه السويسري 2 - 1.