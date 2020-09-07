شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى.. فريق دراجات الرحاب يستعد لتنظيم أول سباق تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق دراجات مدينة الرحاب، عقب انضمامه رسميا إلى الاتحاد المصري للدراجات الهوائية، تنظيم عده فاعليات محلية وخارجية، بدعم ومساندة من مجموعة طلعت مصطفى، المطور العام لمدينة الرحاب.

وقال حسام الأبرق مؤسس الفريق، الذي تكون عام 2017، ويضم 300 متسابق، انه يجري حاليا التجهيز لإطلاق أول سباق دراجات داخل مدينة الرحاب، تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات وبالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ليتوج جهود الفريق خلال السنوات الماضية، التي نجح خلالها في تنظيم العديد من الجولات الرياضية الناجحة.

وأشار: “ننظم حاليا 3 جولات "رايدات" أسبوعياً.. الأول "رايد" عائلي، يوم السبت من كل أسبوع، ويشارك فيه أفراد الأسرة على اختلاف أعمارهم، والثاني يوم الثلاثاء للشباب فوق ال 16 عاما، اما الثالث فيقام فجر يوم "الجمعة" وهو عبارة تمرين أسبوعي لمسافات طويلة تتراوح ما بين 40 إلى 120 كيلو متر، وعادة ما يكون خارج مدينة الرحاب، بالمناطق الاثرية والتاريخية بالقاهرة، وفي بعض الأحيان يتم تنظيمه في مدن خارج العاصمة بكل من الإسكندرية وبورسعيد والعين السخنة وغيرها".

وتابع قائلا: "نأمل ان توافق الحكومة علي تنظيم دوري لسباقات الدراجات على غرار الدوريات الرياضية للألعاب الأخرى.. نحن مستعدون بفريق قوي سيكون واجهة مشرفة لمدينة الرحاب.. هذه الدوريات ستنقل اللعبة من مرحلة الهواية إلى الاحتراف والمنافسة"

وعن خططه المستقبلية، قال " الأبرق": "نسعى خلال الموسم المقبل، تنظيم جولة " رايد" في الأردن لتصبح أول مشاركة لفريق الرحاب خارج مصر.

وتعود فكرة تكوين هذا الفريق إلى ثلاث شباب من قاطني مدينة الرحاب جمعهم الشغف بقيادة الدراجات الهوائية، وهم حسام الأبرق وسيف وهبة محمد، بعد أن اتفقوا على تنظيم اول "رايد" لشباب المدينة، الذين اقبلوا بشكل ملفت على تلبية تلك الدعوة الأمر الذي دفع الثلاث شباب الى تكرار التجربة ووضع مواعيد ثابته لجولات ركوب الدراجات.

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من جانبها، قالت هبه محمد، أحد مؤسسي الفريق: "ساعدتنا البنية التحتية المميزة لمدينة الرحاب، من شوارع وطرق مستوية، على تسهيل عملية استخدام الدراجات في التنقل دون خوف، كما أن المساحات الخضراء الواسعة تمنحنا افاقا أرحب اثناء قيادة الدراجات، إضافة إلى توافر الأمان في كافة أرجاء المدينة، حيث ترافقنا أطقم طبية وفرق أمنية خلال جولاتنا بالمدينة.



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