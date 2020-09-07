شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى عن مفاوضات الأهلى مع حارس إنبى: "ياريت نشوف مصطفى شوبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، على رحيل حمادة صدقى عن تدريب فريق سموحة، ومستقبل حراس مرمى فى مصر، وقال ناجى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "كنت سعيداً بالعمل مع حمادة صدقي، والنتائج لم يكن فيها "شىء فج" يستدعى رحيله، كانت بعض التعادلات، والفريق فى مركز جيد بالدوري".

وأضاف ناجى، "فرج عامر لديه طموحات كبيرة، ويسعى لتحقيق مركز أفضل واللعب فى البطولات الخارجية سواء البطولة العربية أو الكونفدرالية، وإدارة سموحة وضعت مسئولية كبيرة على عاتقى، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة".

وتابع ناجيى، "حراسة مرمى سموحة تسير بشكل جيد، أفتقد الهانى سليمان بعد إصابته بفيروس كورونا، وعمر صلاح لعب مباريات جيدة".

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وأكد أحمد ناجى أن "مركز حراس المرمى فى مصر بخير، ولدينا 7 حراس مميزين، لدينا محمد الشناوى ومحمد أبوجبل وجنش وأحمد الشناوى والمهدى سليمان وشريف إكرامى وعامر عامر وأحمد يحيى ومحمود أبوالسعود والهانى سليمان، ومحمود جاد حارس مرمى شاب مميز، وعنده ثبات غير طبيعي".

وحول مفاوضات الأهلى لضم حارس إنبى محمود جاد، قال ناجى، "هو حارس مرمى مميز، والأهلى لديه حارس فى نفس السن وموهوب هو مصطفى شوبير، نتمنى مشاهدته فى المباريات المقبلة، وأيضا على لطفي، ومن المؤكد سيكون هناك فرص لهما فى الفترة المقبلة، وأرى أن الأهلى لا يحتاج لحراس مرمى جديد".

وأنهى ناجى تصريحاته قائلا، "لو كان الأهلى يفكر فى ضم محمود جاد فهو حارس مميز جدًا، ولكن الفريق لديه حراس شباب يستحقون الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات".