شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف آخر تطورات حالة محمد محمود وعودة حسام غالى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادر شوقى وكيل أعمال محمد محمود صانع ألعاب النادى الأهلى، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب القلعة الحمراء، والذى يخوض تدريبات تأهيلية فى الوقت الحالى تمهيداً لانضمامه إلى الفريق فى المرحلة المقبلة بعد التعافى من إصابة الصليبى، وقال شوقى فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: محمد محمود سافر ألمانيا للاطمئنان على العملية وبعد 7 أيام سيلتحق بالتدريبات، وهو لاعب موهوب ويحظى بحب واحترام الجميع ولديه شعبية وأتمنى أن يلحق بالموسم.

وعن حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة قال نادر شوقى: إذا طلب الأهلى الاستعانة بحسام غالى فالنادى مش محتاج يكلمنى خالص لأنه ابن من أبناء الأهلى وطبيعى أنه خرج لاكتساب الخبرات ووارد عودته بعد ذلك.

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد محمود، يواجه مصيراً مجهولاً ولن يعود للملاعب بعد ثلاثة أسابيع مثلما قال طبيب الأهلى، كما كشف كواليس زيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء لمؤمن زكريا فى منزله. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "فايلر بيصرخ من كثرة الإصابات فى الأهلى، عمرو السولية وحسين الشحات اقتربا من العودة للتدريبات، بينما انتهى موسم محمود متولى، ليس هذا الموسم فحسب وإنما الموسم المقبل، بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبى، فيما يؤدى سعد سمير برنامجه التأهيلى بنجاح".

وأضاف شوبير: الأزمة فى قصة مصابى الأهلى تتمثل فى كريم نيدفيد الذى مازال وضعه غامضاً، فهو يقاتل للعودة ولكنه لا يستطيع الجرى يؤدى برنامجه التأهيلى من وضع الثبات على أمل تدخل جيد يعيده للملاعب، كما يواجه الأهلى أزمة مع محمد محمود لاعب الوسط، قصته فيها نقطة تائهة، الولد رجع وشارك فى التدريبات ولكنه شعر بألم، وعلى الفور قرر الأهلى سفره لألمانيا فى هدوء وأعلن عودته بعد ثلاثة أسابيع، ولكن إحساسى يؤكد مش هيرجع ولا حتى نهاية أكتوبر، مشاركته فى التدريبات صعبة وأتمنى أكون غلط".