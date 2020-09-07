شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبى يعاتب فرج عامر بعد خطف مدرب طنطا ويلمح لعودة المزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى فايز عريبى رئيس نادى طنطا غضبه الشديد من محمد فرج عامر رئيس سموحة، بعد التعاقد مع أحمد سامي، وتعيينه مدربا للفريق السكندرى، وقال عريبى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، "أتعامل مع المدربين بمنتهى الاحترام، وحتى إن هناك بعض المدربين لا يقومون بتوقيع عقود".

وأضاف عريبى، "أحمد سامى اتفق مع مجلس الإدارة، وكنا نرغب فى تقديم نتائج جيدة، وقاد الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى وكانت النتيجة إيجابية إلى حد ما".

وتابع عريبي، "بعد مباراة الإنتاج الحربى لم أكن موجودا فى طنطا، وبعد عودتي، تم إبلاغى بأن أحمد سامى ترك تدريب الفريق وتعاقد مع سموحة بالأمس".

Advertisements

وأضاف، "لدى عتاب على فرج عامر رئيس سموحة، وهو أمر غير مقبول، يجب أن يكون هناك احترام بين الأندية.. "لن أجبر أى نادٍ رغما عنه، قد يكون أحمد سامى وجد أن ظروف سموحة أفضل، لكن يؤخذ عليه أنه لم يستأذن، لكن فرج عامر ليس له عذر، كان من الممكن ان يتصل بى ويبلغنى برغبته فى التعاقد مع المدرب".

وتابع رئيس نادى طنطا، "كان من المفروض أن تكون هناك لوائح، خاصة بعمل المدربين، وتنقلهم بين الأندية، يجب وضع ضوابط تُلزم الجميع ويكون هناك احترام، أنا غاضب من فرج عامر رئيس سموحة". وأوضح أنه "يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة بالنسبة للمدربين والأندية".

وأتم: "اليوم اجتماع مجلس إدارة نادى طنطا، من أجل دراسة الأمر وحسم ملف المدرب، ومن الوارد عودة أيمن المزين مجددًا، لكن لن أخذ أى قرار إلا بعد العودة لمجلس الإدارة، سنحسم الأمر خلال ساعات".

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، تولى أحمد سامى المدير الفنى السابق لنادى طنطا المسئولية الفنية لفريق سموحة خلال المرحلة المقبلة، خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج والتى كان أخرها التعادل مع أسوان فى مباراة الجولة 25 بنتيجة 3/3.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "الكابتن أحمد سامى مديرا فنيا لنادى سموحة، والكابتن أحمد حمودة مدرب عام، والكابتن خميس جعفر مدرب، ويل مدرب أحمال واستمرار الجهاز الطبى والإدارى، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح".