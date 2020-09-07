شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يغادر إلى ألمانيا قبل العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، على بُعد خطوة وحيدة من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية خلال المرحلة المقبلة، بعدما انتهى اللاعب من المرحلة الأخيرة له فى برنامجه التأهيلى بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى، وذلك من أجل العودة إلى تدريبات الفريق الأبيض الجماعية خلال المرحلة المقبلة، وخاض زيزو، خلال الفترة الماضية، عمليات العلاج الطبيعى باستخدام الماء فى الاستشفاء، بجانب خضوعه لبرنامج بدنى لتقوية القدم باستخدام بعض أدوات الجيمانزيوم، فى ظل تنفيذه مرحلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الرباط الصليبى.

وتغيب زيزو عن الزمالك لمدة تقارب من الموسم حيث تعرض لإصابة بالرباط الصليبى فى مطلع شهر أكتوبر الماضى ثم خضع لعملية جراحية فى ألمانيا منذ عدة أشهر نتيجة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك على متابعة حالته بشكل مستمر، لتجهيزه للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية.

ويتواجد زيزو حاليا فى ألمانيا لإجراء الفحص الطبى الأخير لتحديد موعد عودته لتدريبات الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

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ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على حالة محمود عبدالعزيز زيزو، خلال فترة التأهيل التى خضع لها، خاصة أنه يسعى للاطمئنان على اللاعب والوقوف على حالته نظرًا لحاجته لتدعيم خط وسط الأبيض، وذلك لتحصين بدائل وسط ملعبه بعودة زيزو عقب التعافى من الإصابة، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق، وظف الثنائى يوسف أوباما وأحمد زيزو فى وسط الملعب كبدائل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق منذ إصابة زيزو.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.