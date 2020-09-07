مرعي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام الاتحاد السكندرى بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر انطلاقها في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٥ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وصلاح أمين.*ترتيب الاتحاد السكندرى والمقاصة فى جدول الدوري
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.*تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى والمقاصة
تاريخيا، يتفوق مصر المقاصة في تاريخ مواجهات الفريقين والتي بلغت 16 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات لزعيم الثغر، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، بينها تعادلان سلبيان.
41 هدفا تم تسجيلها في المواجهات السابقة، سجل لاعبو المقاصة 25 هدفا مقابل 16 هدفا للاعبي زعيم الثغر.
ويتقاسم الثلاثي المحترف أوسو كونان، وجون أنطوى - لاعب بيراميدز حاليا- ، وكابونجو كاسونجو - لاعب الزمالك حاليا- لقب الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.
وانتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام فى الجولة الثامنة للمسابقة فى 16 ديسمبر 2019 سجل ثلاثية الاتحاد أحمد رفعت هدفين ورزاق سيسيه هدفاً فيما سجل ثنائية المقاصة صلاح أمين وإيدو موسيس وأهدر محمد إبراهيم ركلة جزاء .*يوسف يبحث عن استعادة الانتصارات وجلال يسعى لمواصلة الهروب من الهبوط
ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لإستعادة نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى ويغيب عن زعيم الثغر الليلة عماد السيد حارس المرمى للإصابة في المقابل شدد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على لاعبيه ضرورة مواصلة الهروب من شبح المراكز المتأخرة في جدول المسابقة للوصول للمنطقة الدافئة.
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