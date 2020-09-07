شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يرفض مبادرات الصلح إلا بعد بتر صناع الفتنة فى الوسط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن أى محاولة لتكوين مبادرات للصلح فى الوسط الرياضى لن تتم سوى عن طريق بتر صناع الفتنة، وقال طولان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصالحة وتنقية الأجواء فى الوسط الرياضى بادرة جيدة لأنها ستفرض الهدوء وتفيد فرص نجاح الألعاب كلها."

وأضاف حلمى طولان، "ولكن كيف نتحدث عن مصالحات ومبادرات وصناع الفتنة يسيرون فى طريقهم دون اعتراض من أحد، لن تتم مصالحة أو مبادرة لتنقية الأجواء إلا بعد بتر صناع الفتنة والذين يعكرون صفو الساحة الرياضية بتصرفات هوجاء دون حسيب أو رقيب، لذا لابد حتى ننعم بالهدوء والراحة أن نتخلص من هؤلاء بأقصى سرعة."

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وعن تقنية الفار قال المدير الفنى لإنبى، "حتى الآن مازالت لا أفهم كيف تعمل تقنية الفار ومتى يتم اللجوء لها ومتى يتم تجاهلها، بعد ما شاهدته فى المباريات الأخيرة بالدوري"

وكان أيمن عبدالعزيز نجم نادى الزمالك السابق، قد وجه رسالة لحلمى طولان ‏المدير الفنى لفريق إنبى بعد ظهوره مرتديا تيشرت لونه أحمر فى مباراة ‏الزمالك وإنبي‎، وقال أيمن عبدالعزيز خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى لمباراة ‏الزمالك وإنبي، "كان يجب على حلمى طولان أن لا يرتدى تيشرت لونه ‏أحمر احتراما لنادى الزمالك وتقديرا لجماهير الزمالك، وأنا لو مكان ‏حلمى طولان كنت هرفض وبالتالى كان من الأفضل أن يتجنب كابتن ‏حلمى هذا الأمر‎ ".‎