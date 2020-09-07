شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، ليواصل الأبيض تحقيقه للانتصارات فى المسابقة المحلية، قبل مباراته المرتقبة أمام سموحة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الأرقام التى تحققت من فوز الزمالك على طلائع الجيش..

- الزمالك يُؤمن وصافة الدورى

فوز الزمالك على طلائع الجيش جعل الأبيض يؤمن موقعه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، خاصة بعد هزيمة بيراميدز من الجونة بهدفين مقابل هدف، وبهذا يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 41 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.

- الزمالك يواصل تفوقه على طلائع الجيش

بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بالأمس، يكون الفريقان قد التقيا فى 32 مباراة من بينها 30 مباراة فى الدورى الممتاز، على مدار 16 عاما، منذ صعود الطلائع للدورى الممتاز موسم 2004 – 2005، حقق خلالها الأبيض الفوز فى 18 مباراة وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، فيما حقق طلائع الجيش الفوز فى 7 مباريات، وسجل الأبيض 62 هدفًا مقابل 34 هدفًا للطلائع.

- الزمالك يُحقق الفوز الثالث على التوالى

حقق الزمالك فوزه الثالث على التوالى أمام طلائع الجيش، بعدما سبق وفاز على إنبى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ثم فاز على بيراميدز بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة والعشرون من المسابقة وأخيرًا الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد.

وبذلك حقق الزمالك انتصاره السادس منذ عودة مسابقة الدورى، والذى استكملت منافساته يوم 6 من شهر أغسطس الماضى، حيث لعب 9 مباريات فاز فى 6 وتعادل فى مباراتين وخسر لقاء وحيد أمام المقاولون العرب.

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- أوباما يكسر الصيام التهديفى بخطف الفوز على الطلائع

ويعد الهدف الذى سجله يوسف أوباما وفاز به الزمالك أمام الطلائع بمثابة كسر صيام اللاعب التهديفى حيث يعد الهدف الأول له منذ 205 يومًا منذ هدفه فى مباراة الترجى فى السوبر الافريقى الذى توج به الزمالك بينما كانت آخر أهدافه فى الدورى أمام الإسماعيلى والذى سبق هدفه فى السوبر الأفريقى.

- جنش يشارك مع الزمالك للمرة الثانية فى الدورى

كما شهد فوز الزمالك على طلائع الجيش عودة محمود جنش لحراسة مرمى الأبيض ليشارك الحارس للمرة الثانية أساسيًا مع فريقه منذ عودته من إصابته بقطع فى وتر أكيلس التى تعرض لها أثناء تواجده مع المنتخب الوطنى الذى شارك فى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر عام 2019، وشهدت خروج الفراعنة من دور الـ 16 بالهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وشارك جنش مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم أمام نادى مصر مصر، فى الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وأقيمت يوم 18 من شهر أغسطس الماضى، أى منذ 19 يومًا من مشاركته الثانية اليوم أمام طلائع الجيش.

- مصطفى فتحى يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 210 يومًا

فيما يعد من مكاسب الزمالك أمام الطلائع، عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، للمشاركة حيث دفع به كارتيرون المدير الفني للفريق كبديل وتعود أخر مباراة شارك فيها مصطفى فتحى مع الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم، أمام الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، وشارك خلالها لمدة 14 دقيقة فقط فى اللقاء الذى أقيم بينهم يوم 9 فبراير الماضى، أى منذ 6 أشهر و28 يومًا، بمعدل 210 يومًا.

- الثأر من هزيمة الدور الأول

استطاع الزمالك الثأر من طلائع الجيش بعدما خسر منه فى الدور الأول هذا الموسم بنتيجة 3 / 2، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 16 ديسمبر 2019، فى الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز.