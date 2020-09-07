شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نادى مصر لا يعرف طريق الفوز على الإسماعيلى قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى نظيره نادى مصر فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية فى ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل نادى مصر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب الإسماعيلى ونادى مصر فى جدول الدوري

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

*تاريخ مواجهات الإسماعيلى ونادى مصر

التقى الفريقين مرتين، الأولى فى كأس مصر 2017 وفاز الدراويش بهدف دون رد سجله بهاء مجدى، فيما جمعت الفريقين مباراة واحدة بالدوري نظراًَ لصعود نادى مصر لدوري الاضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ، وكانت المباراة فى الدور الاول لدوري هذا الموسم وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله همام طارق فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الكلية الحربية بالجولة الثامنة للمسابقة فى 15 ديسمبر 2019.

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*الظهور الأول للعجوز وحمص مع الدراويش وجلال يبحث عن نتيجة إيجايبة

وتبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول لأحمد العجوز ومحمد حمص في القيادة الفنية للإسماعيلى بشكل مؤقت لحين قدوم المدرب الاجنبى ومخطط الأحمال عقب قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة من قيادة الفريق الأصفر ، ويسعى الاسماعيلى لتجاوز المحنة الصعبة التي يعيشها عن طريق خطف فوز يساهم في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط ، في المقابل يتمسك خالد جلال المدير الفني لنادى مصر بالخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة للهروب من منطقة الخطر.

*التشكيل المتوقع للإسماعيلى ونادى مصر

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام نادى مصر مكونا من :"محمد مجدى ، محمود البدرى ، محمد هاشم ، باهر المحمدى ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، محمد الضرف ، همام طارق ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، محمد الشامى".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الاسماعيلى مكونا من :"عصام ثروت ،أحمد يوسف ، أحمد عبد الموجود ، شريف أشرف ، علاء عطا ، إسلام صالح ، محمود توبة ، كليف مانديرا ، محمد جمال تريكة ، جابرييل ، مصطفى سلطان".