الامارات | برشلونة يحاول امتصاص غضب ميسي بهدية كبيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية بأن نادي برشلونة يحاول مصالحة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدية كبيرة من خلال التعاقد مع مواطنه وصديقه لاوتارو مارتينيز خلال الصيف الجاري، على الرغم من الصعوبات التي تواجه إتمام الصفقة مع نادي انتر ميلان الإيطالي.

وكان ميسي قد دخل في أزمة مع مجلس إدارة ناديه بقيادة جوسيب بارتوميو لم يتمكن خلالها من تنفيذ رغبته بالرحيل عن النادي هذا الصيف أمام الشرط الجزائي التعجيزي في عقده وقدره 700 مليون يورو مما دفعه أخيراً لاتخاذ قرار البقاء ضمن صفوف البارسا.

وقالت الصحيفة اليوم الإثنين: «فتح وكيل أعمال مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بالفعل قنوات اتصال مع مسؤولي برشلونة، وسيلتقي ممثلي النادي خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الصفقة التي سعى إليها برشلونة طويلا».

وأضافت: «هناك شرط جزائي في عقد مارتينيز (23 عاما) مع إنتر ميلان بقيمة 111 مليون يورو، إلا أن برشلونة أبدى استعداده لدفع 80 مليونا لفك الارتباط بين اللاعب وناديه».

وأوضحت الصحيفة: «مدرب برشلونة الجديد الهولندي رونالد كومان وضع مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، الهولندي ممفيس ديباي حلاً بديلا لمارتينيز في حال لم تفلح مساعي النادي في التعاقد مع الأخير».

وأكملت الصحيفة: «ينتهي عقد لاوتارو مارتينيز مع ناديه في نهاية الموسم المقبل، ودخل الطرفان بالفعل مفاوضات لتمديده، إلا أنه يمكن أن يكون متاحاً مقابل 30 مليون يورو».

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