شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يهنىء بركات بعيد ميلادة بصورة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص وليد سليمان لاعب الأهلى، على تهنئة محمد بركات زميل الملاعب السابق، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث هنا سليمان محمد بركات من خلال نشر صورة له وعلق عليها: «كل سنة وانت طيب يا عم الناس».
وكان عدد كبير من لاعبي الأهلى و الاندية المختلفة حرصوزا على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده من خلال بعض البوستات على فيس بوك و التغريدات على تويتر.
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