شكرا لقرائتكم خبر عن ليون الفرنسي يترقب عرض برشلونة للحصول على «ديباي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ليكيب الفرنسية» أن فريق أوليمبيك ليون الفرنسي يترقب وصول عرض من فريق برشلونة الإسباني من أجل بيع اللاعب الهولندي ممفيس ديباي للبراسا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، أن النادي الفرنسي يسعى للحصول على عقد بقيمة 30 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب، خاصة وأنه أحد أولويات المدير الفني الجديد للبرسا رونالد كومان.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يحاول إغراء ليون بعقد صفقه تبادلية عن طريق طرح اسم المدافع صامويل أومتيتي ضمن الصفقه وللحصول على خدمات ديباي، ولكن إدارة ليون لا تضمن نجاح هذا الطرح خاصة مع الراتب الكبير الذي يتقضاه اللاعب في برشلونة، بالإضافة لمدى ترحيب اللاعب بالعودة مرة أخرى.

وأوضحت «ليكيب» أن قرار ضم «ديباي» هو قرار من كومان على الرغم من استمرار ليونيل ميسي مع الفريق الموسم المقبل، ولكن يرى المدير الفني الهولندي أن وجود «ديباي» ضمن تشكيلة برشلونة الموسم المقبل سيكون إضافة قوية ومهمة جداً.