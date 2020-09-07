  تعرف على تاريخ لقاءات الأهلى وحرس الحدود  

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى تقرير عن تاريخ مواجهات الأهلى وحرس الحدود الذين يلتقون مساء اليوم الأثنين ضمن الجولة ال25 لبطولة الدورى الممتاز.
وذكر التقرير أن مواجهة الفريقين مساء اليوم تحمل رقم 31 بين الفريقين، بعدما التقى الأهلي وحرس الحدود على مدار 30 مباراة سابقة كان الفوز حليف الأهلي في 25 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مواجهات، فيما كان الفوز حليف حرس الحدود في مواجهتين.
يعود تاريخ المواجهة الأولى بين الأهلي وحرس الحدود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا في موسم 1964-1965، حينما كان يحمل اسم «خفر السواحل» فيما كانت آخر لقاءات الفريقين في الدور الأول من الموسم الجاري.
أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز برباعية نظيفة، وهو ما حدث في مناسبتين الأولى في موسم 2006-2007 وبالدور الثاني، وسجل الأهداف عبد الحميد حسن وعماد متعب ومحمد شوقي وأمادو فلافيو، والثانية في موسم 2015-2016، وسجل الأهداف رامي ربيعة ومؤمن زكريا «هدفان» وسعد سمير.
حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام حرس الحدود في 18 مباراة فيما خرج الحرس بشباك نظيفة أمام الأهلي في مباراتين فقط.
نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك حرس الحدود في 54 مناسبة من خلال 31 لاعبا بينما استقبلت شباك الأهلي 15 هدفا.
يعد عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف، فيما يعتبر وائل جمعة أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 16 مباراة.
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