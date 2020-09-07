شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن انتهاء أعمال التطوير بصالة استاد القاهرة أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مع ممثلى ومبعوثى الاتحاد الدولى لكرة اليد، بحضور اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد ومسئولى الشركة الناقلة لفعاليات البطولة واللجنة المنظمة للمونديال، صباح اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتهاء من كافة الأعمال بالأربع صالات الرئيسية المستضيفة لمنافسات مونديال اليد فى الفترة من 13-31 يناير 2021 .

وتفقدت اللجنة الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، والتى تأتى ضمن أربع صالات من المقرر استضافتها للبطولة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ ٧٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج.

واستهل وزير الرياضة الاجتماع بالإشادة بالجهود التى أخرجت القرعة بالشكل الذى أبهر العالم، وكانت محور لتصدر الصحافة المحلية والعالمية .

وفى هذا السياق، عبر مسئولو الشركة صاحبة حقوق بث المونديال من الاتحاد الدولى عن انبهارهم بسحر الأهرامات الذى شهد أفضل حفل قرعة على الإطلاق على حد تعبير مسئولى الشركة، وكذلك المجهودات المبذولة والاستعدادات القائمة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وكافة الصالات المستضيفة للبطولة .

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وخلال الاجتماع، أكد وزير الرياضة انتهاء الأعمال التطويرية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة نهاية أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أهمية المتابعة اللحظية مع كافة الجهات واللجان المعنية لإخراج الحدث بالشكل الذى يليق بمكانه مصر الدولية، واطلاع الاتحاد الدولى لليد أولا بأول بكافة الاستعدادات للبطولة .

من جهته قال حسن لبيب مدير البطولة، "نعمل بشكل متواصل من أجل استمرار النجاح فى المونديال وشكرا لكل قيادات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الرياضة دكتور أشرف صبحى الذى شاركنا العمل والتعب لحظة بلحظة " .

حضر الاجتماع مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد ومسئولو الاتحاد الدولى لكرة اليد ومسئولو الشركة الناقلة لفعاليات البطولة، وحسين لبيب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى .

وزارت لجنة الاتحاد الدولى لكرة اليد أمس الصالة المغطاة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر ومن المقرر أن تقوم بتفقد الاربع صالات خلال فترة تواجدها فى مصر.