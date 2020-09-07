وزارة الرياضة تطلق الدوات التدريبية لمدربى ومسئولى الفرق الفنية للطلائع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للطلائع) اليوم فعاليات الدورات التدريبية الفنية لمدربى ومسئولى الفرق الفنية للطلائع أونلاين، وتتنوع هذه الدورات بتنوع المجالات المختلفة للشعب الفنية (الكورال - الموسيقى النحاسية - الفن التشكيلى - الفن التعبيرى - الموسيقى الوترية ).

وتهدف الدورات الفنية لصقل مدربى الفرق من النواحى الفنية، بالإضافة إلى غرس الجوانب والقيم التربوية بداخلهم، علاوة على مساعدتهم فى كيفية التعامل مع المراحل السنيه المختلفة، وتعديل سلوكهم من خلال الفن، كما تهدف تلك الدورات إلى الارتقاء بالمستوى الفنى للطلائع، وتعلم مهارات جديدة، بث روح الايجابية على المدربين والنشء .

جدير بالذكر أن تلك الدورات مستمرة لمدة 15 يوما، علاوة على مشاركة نخبة من أساتذة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وخبراء المهارات الحياتية والتربية .

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وتنفذ وزارة الشباب والرياضة عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة فى مجالى البرمجة وريادة الأعمال أون لاين على مدار شهر سبتمبر الجارى بتنظيم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - وحدة "طور وغير" بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت.

وتتضمن التدريبات المنحة المجانية للفتيات "هى مبرمجة" فى مجال تصميم المواقع ولغات البرمجة، والتى تستمر حتى منتصف سبتمبر 2020، ويحاضر خلالها مجموعة من المدربين المعتمدين من إحدى الشركات المتخصصة، وتسلم شهادة حضور إلكترونية معتمدة بعد إجتياز الاختبارات بنجاح.