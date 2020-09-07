شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يعلق على ظاهرة تغيير المدربين وصحة هدف وادى دجلة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن ما يحدث في الدوري المصرى من تغيير المدربين أمر غريب للغاية، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" على راديو مصر، "هل العيب فى اللاعبين أم المدربين أم اللوائح، عندنا "شبه كورة" حاليا".

وأضاف الصقر، "هناك 47 مدربا تم تعيينهم منذ بداية الموسم حتى الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري، فكيف يفكر رؤوساء الأندية فى الأمر، هناك مدرب يفشل فى مكان، وبعدها بأيام يقود فريقا آخر، هل الأزمة تكمن فى السماسرة فى تعيينات المدربين".

وأشار أحمد حسن إلى أن نادى أسوان يتعرض لظلم فى الفترة الماضية قائلا، "هناك أخطاء عديدة رغم دخول تقنية الفار، ومن المفترض أنها كانت تقلل الأخطاء بنسبة 95%، لكن الحالات الجدلية كثيرة للغاية"، مؤكدا أن هدف وادى دجلة أمام الأهلي أثار اللغط، ومن وجهة نظرى "الهدف صحيح".

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وتابع حسن، "الكرة كانت عالية ولاعب دجلة لم يؤثر على أيمن أشرف، ولم يمنعه من الوصول للكرة"، و أتمنى أن تكون العدالة بين جميع الفرق في الدوري المصري".

من جهته أصدر مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، بياناً رسمياً بعد اجتماعه مع لجنة الكرة بالنادى، لمناقشة الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق خلال المباريات الماضية، وآخرها لقاء سموحة الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 3/3 فى مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وحالتى طرد على نادى أسوان فى الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء، ما أدى إلى تغير نتيجة المباراة من التقدم بثلاثة أهداف لهدفين لصالح أبناء الجنوب إلى التعادل.