السولية والشحات يخوضان تدريبات تأهيلية فى الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الأهلى عمرو السولية، وحسين الشحات، تدريبات تأهيلية صباح اليوم داخل مقر النادى بالجزيرة، وواصل ثنائى الأهلى تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الخاص بهما، من خلال أداء جلسة فى الجيم، قبل الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى.

وأجرى حسين الشحات جراحة الفتاق مؤخرا فيما تعرض عمرو السولية لإصابة عضلية ليبتعدا عن تدريبات الأهلي الجماعية والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويلتقى فريقا الأهلى وحرس الحدود فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، باستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقي 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة.

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21 ، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.

فى الأهلى تبدو الأوراق الرابحة في الفريق معروفة وليس هناك ما يُخبئه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى يعتمد على نفس اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، السنغالي آليو بادجي ووليد سليمان ومروان محسن وأحمد الشيخ وحمدي فتحي كما يعود على معلول لقائمة الاهلي بعد غيابه عن مباراة دجلة الأخيرة للإيقاف.