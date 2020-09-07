شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يتحدث عن حلم مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا وظاهرة تغيير المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن رحيل المدربين عن فرق الدورى المصرى ستظل ظاهرة مستمرة فى الفترة المقبلة ولن تتوقف، وقال يحيى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "المدرب لا بد أن يجلس مع مسئولى النادي الذى يتعاقد معه، من أجل الحديث عن أهدافهم فى الموسم الحالي، ومع أول أزمة يتم الاطاحة بالمدرب".

وأضاف طارق يحيى، "فى بعض الأحيان لا يكون هناك دراية كافية من الإدارة، كما أن هناك ضغوطا جماهيرية تتسبب فى رحيل المدربين، كما أنه لا يوجد أهداف خاصة يتم الاتفاق عليها"، موضحا أن الأندية الجماهيرية قد تقوم بتغيير المدربين بسبب الضغوط، وهناك الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، بينما الاتحاد السكندرى مستقر بسبب نتائجه، وأن ظاهرة تغيير المدربين لم ولن تنتهى.

وتابع طارق يحيى، "وكلاء اللاعبين يكون لهم دور في نهاية الأمر، السماسرة يتلقون اتصالات من رؤوساء الأندية لبدء المفاوضات، أو يكون الوكيل على علم برحيل المدرب فيبدأ الترشيح للأندية"، موضحا أنه مع اللوائح ولكن لابد من حفظ حقوق المدرب بعد رحيله، لعبت 7 مباريات فقط في طلائع الجيش، لابد أن أحصل على حقوقي كاملة، والحصول على الشرط الجزائي، فلو كان هناك شرط ينص على حصول المدرب على 4 أشهر، فسوف يضمن المدرب الحصول على حقه وراتبه بعد إقالته".

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وأضاف يحيى، "لا تكون هناك ضوابط مطلقا، لكن يجب أن يضمن الجميع للمدرب حقه، وكذلك أن يضمن النادى حقوقه، حتى تستقر الأمور، وفى حال عدم إصدار لوائح فسوف تستمر تلك الظاهرة".

وتحدث طارق يحيى عن حظوظ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، قبل مواجهة الرجاء المغربى، قائلا، "الزمالك يضم مجموعة محترمة من اللاعبين، إدارة النادى وفرت كل الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة لفريق الكرة وكل الألعاب، والزمالك يركز حاليا للحصول على دوري الأبطال، وقد يكون ما أشيع عن تأجيل مباراة الرجاء مجرد مناورة فقط".

وأنهى طارق يحيى حديثه قائلا، "بطولة الدوري أصبحت بعيدة عن الزمالك، ومباريات البطولة تحضير لمسابقة بطولة إفريقيا، دوافع الفوز في المباريات المحلية موجود لدى اللاعبين، والفريق حصد بطولتين، وصعد لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، نتمنى تأهل الأهلي والزمالك لأول مرة في التاريخ وتكون المباراة هنا في مصر".