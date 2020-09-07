شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتألق فى التدريبات الانفرادية على ملعب التتش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، وصلة تدريبات انفرادية على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، فى ظل غيابه عن مباراة فريقه أمام حرس الحدود بالجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، ويخضع اللاعب لعقوبة الإيقاف منذ مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى التى أقيمت فى فبراير الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات الانفرادية.

كهربا شارك مع الأهلي منذ تعاقده مع الفريق فى 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، وجاءت الـ10 مباريات بواقع 6 مباريات في الدوري المصري، و3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التي شهدت أحداثا تسببت في إيقافه.

وخلال الـ10 مباريات، نجح كهربا في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، وجاءت جميع مساهماته الـ6 في تسجيل الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري، فيما لم ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا أو السوبر المصري ، مساهمات كهربا فى تسجيل الأهداف جاءت بواقع هدفين وصناعة مثلهما فى شباك طنطا، بالإضافة إلى تسجيل هدف وصناعة آخر في شباك المصري البورسعيدي.

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وغاب كهربا عن الأهلى فى لقاءات سموحة والزمالك فى الدور الأول والإنتاج الحربى وإنبى وأسوان والزمالك بالدور الثانى والجونة للإيقاف عشر مباريات بقرار من اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات وانتهت بتتويج الفارس الأبيض بطلا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وينتظر كهربا الإيقاف فى مباراتى وادى دجلة وحرس الحدود وبعدها يكون لاعب الأهلى جاهزاً للظهور مع فريقه بداية من مواجهة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب تم قبول طعنه على الغرامة .