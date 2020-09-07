شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو السولية بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى والحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريقا الأهلى وحرس الحدود، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدورى رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، حيث يتبقى 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر، لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاث رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعانى منها الفريق منذ فترة طويلة.

فى آخر لقاء جمع الفريقين بالجولة الثامن بالموسم الحالى فاز الأهلى (1 – 0) أحرزه عمرو السولية بتاريخ 15 ديسمبر 2019.

الأهلي فى المركز الأول للدورى برصيد 62 نقطة من 24 مباراة حسم 21 لصالحه وتعادل فى لقاءين وخسر مرة واحدة وأحرز 58 هدفاً وعليه 8 ،حرس الحدود فى المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 23 مباراة فاز فى 5 منها وتعادل فى 11 وخسر 7 وسجل 20 هدفاً وعليه 21.

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وحرص فايلر على التحدث مع لاعبيه بشأن أهمية التركيز حتى صافرة النهاية وعدم ترك مساحات واسعة للمنافس لان هذا الأمر يُكلّف الفريق كثيراً وكاد يتسبب فى خسارة نقاط الفترة الأخيرة، وشدد المدير الفنى للاعبى الأهلى على ضرورة اللعب الجماعى ومن لمسة واحدة من أجل إرباك الخصم والتسجيل فى شباكه.

وفى المقابل، يعلم محمد حليم المدير الفنى للحرس أن مهمته فى لقاء الليلة صعبة للغاية بسبب قوة المنافس وكثرة أوراقه الرابحة، مُشدداً على أنه سيلعب فى حدود إمكانياته الفنية من أجل تحقيق أكبر المكاسب أمام الأهلى بخطف نقطة على اقل تقدير أو تحقيق المفاجأة أمام المارد الأحمر الذى لم يخسر هذا الموسم سوى مرة واحدة من الزمالك.